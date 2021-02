Na testiranju v OŠ Dobravlje pozitivnih 15 odstotkov šolnikov

Povsod po državi se v torek v šolske klopi vračajo učenci prve triade, vrtci pa bodo normalno odprti za vse. Zato so ponekod že izvedli množično testiranje šolnikov, tudi na Goriškem, kjer so bile šole zaprte vse od konca oktobra. A brez ovir tudi tam očitno ne bo šlo. Samo na OŠ Dobravlje v Ajdovščini je bilo pozitivnih 12 od 50 zaposlenih, torej več kot 15 odstotkov. Zato so vse po pozitivnem hitrem testu poslali še na bolj zanesljiv PCR test. Pozitivnih šolnikov v Ajdovščini je bilo sicer 23, kar je pribižno pet odstotkov vseh testiranih.

