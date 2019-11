Na Tirolskem zaradi plazu evakuirali več ljudi

Na Tirolskem so morali v ponedeljek zvečer in danes evakuirati več ljudi zaradi zemeljskih plazov oz. nevarnosti plazov. Med drugim so z domov evakuirali ljudi v kraju Dölsach, kjer je plaz poškodoval cesto in nekaj hiš. V krajih Gaimberg in Natters pa so nekaj prebivalcev evakuirali zaradi nevarnosti plazu.