V Nemčiji protestirali v podporo reševanju iz Sredozemskega morja

V različnih nemških mestih je več deset tisoč ljudi izkazovalo solidarnost reševanjem ljudi iz Sredozemlja. Protesti so potekali v podporo kapitanki Carol Rackete, ki so jo italijanske oblasti aretirale, ker je na Lampedusi pristala z ladjo, na kateri so bili migranti, rešeni na morju.

K današnjim demonstracijam je pozvala nemška organizacije Seebrücke. Še posebej veliko demonstrantov za pravice brodolomcev, migrantov in beguncev se je zbralo v Berlinu in Hamburgu.

Poleg Berlina in Hamburga so protesti med drugim potekali še v Oldenburgu, napovedali pa so jih tudi v mestih Halle, Hannover, Bonn, Potsdam, Magdeburg in Würzburg. Proteste naj bi skupno pripravili v 20 nemških mestih. Skupno naj bi se na demonstracijah zbralo 30.000 ljudi, od tega po navedbah organizatorja v Berlinu 8000 in Hamburgu 4300.

V Berlinu so med drugim prek zvočnikov prebrali poziv nemške kapitanke Carole Rackete. "Od nemške vlade lahko pričakujemo, da bo ravnala pogumno in sporočila, da bo Nemčija sprejela vse, ki jih rešijo v Sredozemskem morju (...) Trenutno je to nekaj sto ali tisoč ljudi," so prenesli poziv kapitanke.

