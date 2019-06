Na trdnjavo na Reki izobesili italijansko zastavo

Trojica italijanskih državljanov se je povzpela na srednjeveško trdnjavo Trsat na Reki in tam izobesila italijansko zastavo. Svoj podvig so posneli tudi s kamero, posnetek pa objavili na YouTubu.

Nekajminutni video se začne s pozdravom in v glavnem prikazuje dogovarjanje mladeničev glede tega, kako in na katero stran izobesiti zastavo, je poročal Novi list. "Fantje so danes na Reki in predstavljajo Italijo," lahko slišimo v uvodnih sekundah.

Po nekaj minutah se nato vendarle zedinijo, da bo zastava visela na"strani, kjer je cesta".

"Evo, to je Reka – Italija," poudarijo mladeniči, medtem ko s trdnjave plapola zastava v odtenkih zelene, bele in rdeče barve.