Slovenska Uprava za varno hrano je preko evropskega sistema obveščanja prejela obvestilo, da je lahko na slovenskem trgu sporno meso iz Avstrije. Avstrijski organi so ugotovili, da so v klavnici na južnem Štajerskem med 17. septembrom in 22. oktobrom dali v promet meso 17 prašičev in ene krave, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev. Ni pa še znano, ali je sporno meso zdravju škodljivo.