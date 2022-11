Na UKC Ljubljana začeli vstavljati srčne zaklopke po novi metodi

Ljubljanski UKC se je pridružil 100 centrom po svetu, kjer bodo lahko z novo metodo zamenjali poškodovane srčne zaklopke s transkatetrskimi umetnimi zaklopkami. Gre za poseben postopek, kjer bolniku zaklopko vstavijo skozi le nekajcentimetrski rez prsnega koša, torej brez uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka. To za bolnika prinaša krajše in lažje okrevanje, pravijo strokovnjaki, saj operacija ni tako invazivna. Prvi takšni zaklopki so po novi metodi zdravniki vstavili 19. oktobra letos, pacienta dobro okrevata.