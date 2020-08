Na UKC Maribor okuženi štirje zaposleni

V Sloveniji beležimo ponovno rast okužb s koronavirusom. Zabeležili smo kar 42 novookuženih, v bolnišnici pa je trenutno 22 bolnikov, med njimi je eden na intenzivni negi. A NIJZ poudarja, da nam je ob tem uspelo omejiti uvožene okužbe. Po dolgem času je do novih okužb prišlo tudi na UKC Maribor, kjer so okužbo potrdili pri štirih zaposlenih, zato so v bolnišnici že sprejeli vse ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja. Okuženi zaposleni niso bili v stiku z bolniki.