Na ulicah na tisoče podpornikov, Guaidoju zvestobo izrekel prvi vojaški general

Podporniki Juana Guaidoja , ki se je oklical za začasnega predsednika Venezuele, se že zbirajo na demonstracijah po vsej državi. Na tisoče od njih se je z venezuelskimi zastavami in ob pisku piščalk podalo proti sedežu predstavništva Evropske unije v vzhodnem delu Caracasa. "Svoboda, svoboda svoboda," skandirajo protestniki, med katerimi številni nosijo transparente s prečrtanim portretom Madura."Venezuelci stradajo zaradi pomanjkanja hrane in zdravil. Maduro morilec," piše na transparentih.

Njihov namen je povečati pritisk na predsednika Nicolasa Madura, da vendarle odstopi s položaja in predpiše predčasne volitve. Večje evropske države, med katerimi so Velika Britanija, Francija, Nemčija in Španija, so mu dale čas, da to stori do jutri, v nasprotnem primeru se bodo pridružile državam, med katerimi so ZDA in več latinskoameriških držav, ki priznavajo Guaidoja kot začasnega predsednika države.

Ob začetku množičnih demonstracij je Guaido pred več tisoč protestniki napovedal prejem humanitarne pomoči iz Kolumbije in Brazilije. "Imamo že tri zbirne centre za humanitarno pomoč: Cucuta (Kolumbija) in še dva, eden v Braziliji in drugi na enem od karibskih otokov," je dejal Guaido.

Na drugi, zahodni strani mesta, pa so se začeli zbirati podporniki Madura. Vladajoča socialistična stranka je namreč sklicala zborovanje, na katerem obeležujejo 20. obletnico prihoda na oblast Madurovega predhodnika, zdaj že pokojnega predsednika Huga Chaveza.

Oba predsednika sta se odločila, da svoje podpornike k udeležbi na demonstracijah nagovorita prek družbenega omrežja Twitter. Maduro je uporabil verske podobe in ljudi pozval, naj ostanejo močni zaradi težav. Guaido pa je protestnike pozval, naj pokažejo hvaležnost mednarodni podpori z uporabo ključnika #ElMundoEstaConVzla (#SvetJeZVenezuelo).

Bo Guaidoju uspelo porušiti hrbtenico podpore?

Ključna za Madurovo ohranitev na oblasti je podpora vojske. Medtem ko ima Guaido precejšnjo mednarodno podporo, je hrbtenica podpore Maduru poveljstvo venezuelske vojske.