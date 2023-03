Na ulicah Pariza v znak protesta proti vladi več kot 10 ton smeti

V Franciji protestniki že peti dan zapored na ulicah večjih mest po državi glasno nasprotujejo novi pokojninski reformi, ki upokojitveno starost zvišuje iz 62 na 64 let. Sinonim za demonstracije po Franciji je do danes postalo zažiganje smeti. Teh je po državi na pretek, zgolj po ulicah Pariza leži več kot 10 ton smeti, saj neomajno stavkajo tudi smetarji. Samovoljno sprejetje reforme, ki jo je v četrtek izvedla vlada predsednika Emmanuela Macrona, pa bi premierko lahko stala položaja. V francoskem parlamentu namreč razpravljajo in glasujejo o predlogu nezaupnice vladi.