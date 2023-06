Na ulicah Trogirja po strelskem napadu policija in pripadniki specialne enote

Tukaj vlada obsedno stanje, mesto je videti, kot da divja vojna, na vsakem koraku so policisti in pripadniki specialne enote. S temi besedami v Trogirju in na bližnjem otoku Čiovo domačini opisujejo razmere dan po poskusu umora in lovu na oboroženega napadalca. Družina 55-letnega napadalca, nekdanja soproga in njunih pet otrok, je pod policijsko zaščito. Strelec, sam upokojeni policist, naj bi po zadnjih informacijah proti žrtvi izstrelil tri naboje, motiv pa naj bi bilo ljubosumje. Ustreljeni 32-letnik je zunaj smrtne nevarnosti.