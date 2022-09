Na uvodni razmočeni stezi najhitrejši Marc Marquez

Karavana dirkačev razreda MotoGP se je preselila na Tajsko, kjer sta v zgodnjih jutranjih urah po našem času že potekala dva prosta treninga. V uvodnem je bil na razmočeni stezi najhitrejši Marc Marquez, na drugem pa Johann Zarco, ki je za las prehitel najbližjega zasledovalca Bagnaio. Marquez je v primerjavi s prvim treningom na drugem zaostal za najboljšimi, z zaostankom dobrih štirih desetink je prišel na šesto mesto. Po večkratnih operacijah roke je sicer potreboval kar nekaj časa, da je lahko znova sedel na motocikel in na veliki nagradi Aragonije so navijači končno dočakali njegov povratek. Kljub nekaj smole pa je dal jasno vedeti, da se nanj še da računati in da ni pozabil, kako se vozi motor.