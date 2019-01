Na veleposlaništva v Avstraliji romale sumljive pošiljke

Najmanj 14 diplomatskih predstavništev v Canberri in Melbournu je prejelo sumljive pošiljke. "Preverjajo jih pristojne službe. Preverjamo okoliščine," so pojasnili na avstralski zvezni policiji. Posebne policijske enote sumljive pakete preverjajo med drugim na predstavništvih Velike Britanije, ZDA, Indije, Pakistana, Južne Koreje, Nove Zelandije, Grčije, Italije, Francije, Švice ... Tudi na hrvaškem konzulatu v Melbournu so potrdili, da so prejeli sumljivo pošiljko.

Mož švicarske častne konzulke Manuele Erb je dejal, da so na konzulat prejeli majhno kuverto z neznano snovjo, na kateri je bil napis "azbest". To je snov, ki se uporablja v gradbeništvu in lahko povzroča resne zdravstvene težave. "Ovojnico smo takoj dali v vrečko in poklicali pomoč, pristojne službe so prišle in pošiljko odnesle," je Peter Erb pojasnil za BBC. Kot je še povedal, so jim pozneje sporočili, da snov najverjetneje ni bila nevarna.

Za zdaj še ni znan motiv, prav tako ne, kdo je pošiljatelj.