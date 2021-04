Na veliko noč v cerkvi izvedli mašo na črno

Na veliko noč so bili po državi izjemoma sproščeni nekateri ukrepi za zajezitev epidemije. Dovoljeno je bilo na primer prehajanje regij in združevanje do dveh gospodinjstev. Zaprte pa so ostale cerkve po državi. Tako so verniki že drugo leto zapored sveto mašo spremljali prek računalnikov in televizije. So pa policisti v tem času zabeležili veliko kršitev vladnih ukrepov, med njimi so posredovali tudi v eni cerkvi, kjer so mašo izvajali na črno.

