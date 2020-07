Na vidiku nova afera za Pivčevo? Protikorupcijska komisija njen izlet že vzela pod drobnogled

Po poročanju Dnevnika je bila Aleksandra Pivec 25. in 26. junija z možem in sinovoma na Krasu. Nič posebnega, če ne bi tam bila na povabilo družbe Vinakras, ki se ukvarja z dejavnostjo, ki sodi v resor ministrice. In če ne bi tega podjetje ovekovečilo v promocijskem videu, v katerem ministrica nosi tudi majico z logotipom tega podjetja. Pivčeva je le pojasnila, da si je stroške zasebnega dela obiska plačala sama. Še v četrtek je namreč trdila, da je javnost nima pravice spraševati o njenih zasebnih poteh, niti takrat ne, ko so lahko povezane z opravljanjem njenega dela, kar je potencialno korupcijsko tveganje.