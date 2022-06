Na vipavski hitri cesti bodo gradili protivetrne ograje

Po več kot desetih letih bodo na vipavski hitri cesti, kjer burja v prometu povzroča največ preglavic, le zgradili protivetrne ograje, so sporočili z Darsa. Objavili so prvo javno naročilo za izbiro izvajalca del po omejenem postopku, po katerem se bo v prvi fazi preverjalo sposobnost ponudnikov za ta odsek. Z gradnjo 740 metrov dolgega odseka naj bi predvidoma začeli prihodnje leto, investicija je ocenjena na nekaj več kot 52 milijonov evrov, v razpis pa so poleg postavitve protivetrnih ograj vključili tudi načrtovano preplastitev hitre ceste prek Rebrnic, dela pa naj bi trajala leto in pol.