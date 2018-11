Na vmesnih volitvah v Nevadi zmagal mrtvi lastnik bordela

72-letnik, lastnik bordela in zvezdnik resničnostnega šova za odrasle, je v enem izmed okrožij v Nevadi kandidiral na listi republikancev in zmagal. In to kljub temu, da je med kampanjo umrl.

Lastnik bordela in zvezda resničnostnega šova za odrasle, Dennis Hof, je zmagal na vmesnih kongresnih volitvah v ameriški zvezni državi Nevada, čeprav je umrl prejšnji mesec. 16. oktobra je porno igralec Ron Jeremy namreč našel 72-letnega Hofa mrtvega v njegovem bordelu Love Ranch v Nevadi. Po poročanju ABC News, pa je Hof, ki je tekmoval na listi republikancev, v boju za 36. okrožno državo, premagal demokratinjo Lesio Romanov. Hof je sicer zmagal v močnem republikanskem okrožju. Dennis Hof FOTO: AP Hof se je republikancem pridružil po izvolitvi Donalda Trumpa in je v svoji lastni kampanji večkrat posnemal predsednikov ton. Čeprav so ga republikanski voditelji v okrožju Nye, kjer je kandidiral, podpirali, pa take podpore pri najvišjih predstavnikih republikanske struje v Nevadi ni imel. Poleg tega, da je bil Hof lastnik bordela, je napisal tudi knjigo "Umetnost zvodnika", prav tako pa je bil tudi član resničnostnega šova za odrasle "Cathouse", ki je prikazoval življenje delavcev v bordelih.