Na vojaški vaji v Bolgariji umrl kanadski vojak, trije so ranjeni

Do nesreče je prišlo v nočnem času. Kot so zapisali v sporočilu poveljstva ameriških sil v Evropi, so se med skokom "poškodovali štrije vojaki, eden od njih je zaradi poškodb umrl." Po nesreči so vajo takoj prekinili in vojake odpeljali v lokalno bolnišnico, dva sta bolnišnico že zapustila, eden je ostal na opazovanju, za četrtega pa so bile poškodbe prehude. "Čeprav poskušamo ublažiti tveganje s strogim usposabljanjem in skrbnim načrtovanjem, se moramo usposobiti v realnih okoljih, da bi zagotovili, da so naše sile pripravljene odgovoriti na vse krize," so še sporočili iz ameriškega poveljstva.

Hiter odgovor 2019 tudi v Sloveniji

Kot so zapisali pri Slovenski vojski, se bodo enote zavezništva (Nato) iz Francije, Italije, Kanade, Nemčije, Nizozemske, Španije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike se bodo urile v izvajanju zračnodesantnih operacij in zagotavljanju podpore le-te.