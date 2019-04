Na volitvah v Španiji slavili socialisti, hud poraz konservativcev

Socialisti premierja Pedra Sancheza (PSOE) so osvojili 28,7 odstotka glasov, kar zadostuje za 123 poslanskih mandatov. Na zadnjih volitvah leta 2016 so jih medtem osvojili 85.

Kljub temu, da so Španci morali na volišča že tretjič v zadnjih štirih letih, se je volilna udeležba glede na prejšnje volitve pred dvema letoma povišala iz 66,5 odstotkov na 75 odstotkov.

Na drugem mestu je pristala konservativna Ljudska stranka (PP), ki jo je podprlo 16,7 odstotka volivcev. Tako bo imela v prihodnji sestavi spodnjega doma španskega parlamenta 66 sedežev, medtem ko jih je pred tremi leti osvojila 137.

Sledi liberalna stranka Ciudadanos, ki je dobila 15,9-odstotno podporo in 57 sedežev v spodnjem domu parlamenta. Na volitvah leta 2016 jih je osvojila 32. Na četrtem mestu pa je skrajno leva stranka Podemos s 14,3 odstotka podpore oziroma 42 poslanskimi mandati. Na zadnjih volitvah jih je dobila 71.

V spodnji dom španskega parlamenta pa se je prvič po padcu Francove diktature leta 1975 uvrstila tudi skrajno desna stranka. To je stranka Vox, ki jo je volilo 10,3 odstotka udeležencev volitev in bo imela 24 poslancev, medtem ko je na prejšnjih volitvah zmogla le 0,2 odstotka glasov in se ni prebila v parlament.