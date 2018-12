Na vsakih 24 sekund nekdo na svetu umre zaradi prometnih nesreč

Število smrtnih žrtev v prometu se je v samo treh letih zvišalo za približno 100.000, prometne nesreče pa so glavni krivec za smrt otrok in mladih v starosti od pet do 29 let, v poročilu o varnosti na cestah v svetu opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

"Te smrti so nesprejemljiva cena za mobilnost," je opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus in poudaril: "Nobenega opravičila ni, da ne ukrepamo. To je problem, za katerega dokazano obstajajo rešitve."

Poročilo WHO o globalni varnosti na cestah, ki temelji na podatkih iz leta 2016, kaže, da se razmere poslabšujejo. V poročilu iz leta 2013 je WHO ocenil, da na cestah letno umre 1,25 milijona ljudi.