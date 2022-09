Na vzhodu Rusije referendumi o 'nezakonitem prilaščanju ozemlja'

Na ozemljih v štirih regijah na vzhodu in jugu Ukrajine, ki so v celoti ali delno pod nadzorom proruskih separatistov ter ruske vojske, so se v petek začeli referendumi o priključitvi Rusiji. Trajali bodo do torka. Glasovali bodo lahko celo ukrajinski Rusi, ki so se izselili ali pa so jih evakuirali v Rusijo. Z nezakonitimi referendumi, ki jih zahod odločno obsoja in zavrača, bo Rusija izkoristila in z dodatnimi vojaškimi silami poskušala prilastiti okupirane dele Ukrajine. Medtem iz Rusije prihajajo pretresljivi posnetki slovesa moških, ki se v okviru delne mobilizacije odpravljajo v vojsko, in njihovih objokanih družin. Nadaljuje se tudi množični beg Rusov, ki nočejo umreti za cilje politikov in nasprotujejo vojni.