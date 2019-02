Na vzhodu Sirije srditi boji proti ostankom Islamske države

Sirske demokratične sile (SDF) so sinoči sporočile, da so njihove sile začele zadnjo bitko proti skrajnežem IS s ciljem zavzeti vas Baghuz, ki je še zadnje območje pod nadzorom Islamske države (IS) v vzhodni pokrajini Deir Ezor v bližini meje z Irakom.

Sirski observatorij za človekove pravice, ki informacije o vojni v Siriji zbira s pomočjo obsežne mreže virov na terenu, je poročal o srditih spopadih, ki so davi potekali med stranema. Položaje skrajnežev je koalicija obstreljevala z letali in topništvom, je še dodal.