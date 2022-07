Pri DrogArtu opozarjajo: Previdno na poletnih zabavah

Tradicionalna poletna zabava nemških socialdemokratov se je za več žensk sprevrgla v nočno moro. Omamili so jih z drogo za posilstvo. "Šokiran sem. Jezen sem, da se je kaj takega zgodilo. To moramo preiskati in razjasniti, ali obstajajo namigi, kdo je to storil, kaj natančno se je dogajalo. Poskrbeti moramo za žrtve," je povedal Lars Klingbeil, sopredsedujoči stranke SPD.

Prijavo je na policijo vložila 21-letna ženska. Ker se jutro po zabavi ni spomnila prav ničesar, je odšla na pregled v bolnišnico, kjer so odkrili prisotnost droge GHB. Uporaba omenjene droge in podobnih psihoaktivnih snovi tudi v Sloveniji in na Hrvaškem ni neznanka.

"To je droga, ki se v večini primerov uporablja rekreativno, za namen sprostitve, povečanja družabnosti, evforije, deluje zelo podobno kot alkohol. V višjih odmerkih pa lahko pride do predoziranja. To pomeni, da lahko oseba zelo močno zaspi ali pade v nezavest, iz katere jo zelo težko prebudimo in omogoča določene vrste zlorab," je pojasnil Marko Verdenik iz združenja DrogArt.

Omamljenim udeleženkam strankarske zabave so drogo najverjetneje vsuli v pijačo ali hrano, saj so policiji povedale, da so po večerji, kjer so pile samo brezalkoholne pijače, občutile slabost in vrtoglavico.

"Vodstvo poslanske skupine (SPD), ki je organiziralo zabavo, sodeluje z varnostnimi organi. Preverili bomo vse informacije, ki so nam na voljo. Upam, da bo storilec oziroma bodo storilci aretirani in bodo za to dejanje odgovarjali," še dodajajo pri vodstvu stranke.

Ne le ženske, žrtev nevarne droge bi lahko postal tudi nemški kancler Olaf Scholz in številni zvezni poslanci, ki so se udeležili zabave.

"V skrajnem primeru pa se seveda lahko zgodi tudi smrtna posledica, in sicer pri velikih odmerkih ali če pride do bruhanja in aspiracije," še opozarjajo pri DrogArtu. Ljudem svetujejo, naj se gibajo v družbi ljudi, ki jim zaupajo, obenem pa naj vsekakor pazijo na svojo pijačo in hrano. Sicer pa ob prvih znakih spremembe počutja, izgube koordinacije in slabosti takoj poiščejo pomoč.