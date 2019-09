Na zahodu Francije gori kemična tovarna

Zaenkrat ne poročajo o morebitnih žrtvah. Prav tako še ni jasno, ali prihaja do izpusta nevarnih snovi v zrak, vendar so se oblasti odločile, da izdajo preventivno opozorilo tamkajšnjim prebivalcem."Panika ni potrebna, je pa treba biti previden,"je sporočil notranji minister Christophe Castaner , ki se je že odpravil v Rouen.

Zaprte so tako šole kot vrtci, ljudi, ki živijo v bližini tovarne, so oblasti pozvale, naj ne zapuščajo domov in ne opravljajo izhodov, ki niso nujni. Prav tako oblasti opozarjajo tiste, ki so prišli v stik s sajami požara, naj umijejo roke, pred zaužitjem pa je nujno umivanje sadja in zelenjave.

Požar predstavlja še nevarnost onesnaženja za Seno, eno glavnih rek v Franciji, ki iz Pariza priteče do Rouena, nato pa se pri Le Havru izteka v Rokavski preliv. Do onesnaženja reke bi lahko prišlo v primeru izlivanja voda iz bližnjih zadrževalnikov, je posvaril prvi mož Normandije Pierre-Andre Durand.