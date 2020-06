Na zaslišanju zaradi spornih transparentov: 'Gre zgolj za izražanje nasprotovanja politiki, ki jo Janša vodi'

Govorili smo s protestnikom, ki se je moral danes zjutraj zglasiti na policiji, izpostavljati se sicer ne želi. "Popisali so me na protestu, policija pa me je obiskala na domu in mi vročila vabilo. Povedali so mi, da sem osumljen kaznivega dejanja grožnje s smrtjo predsedniku vlade zaradi transparenta 'Smrt janšizmu, svoboda narodu',"opisuje protestnik.

Protestniki pa medtem poudarjajo, da janšizem ni enako Janša in da s temi transparenti ne želijo pozivati k smrti predsednika vlade osebno, pač pa izraziti nasprotovanje politiki, ki jo vodi. "Nobenemu nismo želeli groziti s smrtjo, ampak hočemo samo konec politike janšizma,"poudarja.

Policija ga je zaslišala zaradi suma kaznivega dejanja po 135. členu kazenskega zakonika, ki pravi: "Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost /.../ ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev."