Na zatožno klob sedli štirje osumljeni umora novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke

Na Slovaškem so na zatožno klop zaradi dvojnega umora preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnírove prvič sedli domnevni naročnik umora Marián Kočner, organizatorka Alena Zsuzsova ter morilca Tomáš Szabo in Miroslav Marček. Umor je sprožil množične proteste, ki so privedli do odstopa tedanjega slovaškega premierja Roberta Fica. Obtoženim grozi dosmrtni zapor.