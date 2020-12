Na Zelenici razglasili četrto stopnjo nevarnosti snežnih plazov

Po večjem delu države se je sneg ponoči spremenil v dež. Močno sneženje vztraja le še na višjeležečih delih Gorenjske. Kar je na prvi pogled videti kot zimska pravljica, pa se lahko hitro spremeni v nočno moro. Na Zelenici so namreč razglasili četrto stopnjo nevarnosti snežnih plazov na petstopenjski evropski lestvici in opozarjajo vse pohodnike, naj se ne odpravljajo v hribe. Na tem območju so se namreč že spontano sprožili množični snežni plazovi, pričakujejo pa jih še več.

icon-expand