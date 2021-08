Na zemljevidu Evrope štiri slovenske regije obarvane v oranžno

In medtem ko se šolniki pripravljajo na čim bolj normalno novo šolsko leto, je stroka že zaskrbljena. Samo vprašanje časa je bilo, pravijo, kdaj se bodo bolnišnice postelje začele polniti, že od začetka tedna namreč beležimo več kot 200 okužb vsak dan. Samo v sredo so sprejeli 10 covidnih bolnikov, nazadnje so jih toliko 15. junija, torej pred skoraj dvema mesecema. In da je naša epidemiološka slika vse slabša, je to uradno potrdil tudi Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni, na zemljevidu Evrope namreč nismo več zeleni.

