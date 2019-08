Na zemljišču nekdanje diskoteke Lipa zrasel kamp z mobilnimi hiškami

A to celotno zemljišče je kmetijsko, je jasna občina, ki je zapisala, da so Zavašniki prosili za spremembo namembnosti iz kmetijskega v zemljišča za parkirišče in spremljajoče objekte. Vendar pa ta pobuda ni bila sprejeta.

Občina je dejala, da predlagana sprememba posega v strnjeno območje kmetijskih površin, ki niso komunalno opremljene, gradnja na tej lokaciji pa bi pomenila pospeševanje razpršene poselitve ter da je to v nasprotju s smernicami in strateškimi usmeritvami prostorskega načrta.

Kamp deluje od 4. julija, Robert Zavašnik pa pravi, da ne gre za kmetijsko zemljišče, ampak za močvirje, ki so ga vrsto let izsuševali, da so prišli do takšne zemljine. Voda naj bi se v dolino stekala s Šmarne gore."Kmetijsko zemljišče, to že zdavnaj ni več," je zagotovil Zavašnik. "Zadaj je cel kup papirjev in vse štima," je dodal.

Vendar pa se krajevna skupnost, ki je podala prijavo na inšpektorat, ne strinja. "Katerikoli drugi smrtnik, ki bi karkoli postavljal na kmetijskem zemljišču, bi takoj imel probleme in zdaj se sprašujemo, kdo tukaj ne opravlja svojega dela. Ali so inšpekcije nesposobne ali pa podmazane," je povedal predsednik krajevne skupnosti Pirniče Luka Čakajne.

Debata glede pristojnosti se med inšpekcijami tako nadaljuje. Gradbena inšpekcija je sicer ugotovila, da je pristojna za take objekte, medtem ko kmetijska inšpekcija na občinsko vprašanje še ni dala odgovora