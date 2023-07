Na ZPM vse večje pomanjkanje fizičnih donacij za pomoč družinam

Kje vse se podražitve najbolj poznajo? Tam, kjer imajo ljudje že tako ali tako malo. In to še kako opažajo v Zvezi prijateljev mladine Moste - Polje. Police v skladišču pri njih že dolgo niso bile tako prazne. Prošenj za pomoč pa je vse več. Najbolj primanjkuje osnovnih potrebščin, zaradi česar težko razdelijo pakete, ki pa jih družine v času poletnih počitnic še toliko bolj potrebujejo. Trenutno imajo hrane le še do septembra.