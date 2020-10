Nabiralce gob lahko doletijo globe tudi nad 200 evrov

Lepo in toplo jesensko vreme je kot nalašč, da izkoristite zaključek sezone nabiranja gob in kostanja. A pozor, ena oseba lahko na dan iz gozda prinese zgolj dva kilograma gob in dva kilograma kostanja. Če je nabranih gozdnih pridelkov več, lahko inšpekcija izda denarno kazen. Za nabiranje gob in plodov globa znaša od 200 do 400 evrov, opozarja gozdni inšpektor Igor Curk.

A tej kazni se je mogoče izogniti. "Kdor želi nabrati več gob in jih običajno tudi potem prodaja, mora imeti prijavljeno osebno dopolnilno delo. Na podlagi tega lahko nabira več gob, vendar pa mora imeti seveda dovoljenje lastnika," pojasnjuje Curk in dodaja:"Ne glede na denarne kazni in omejitve pa se vsako leto najde veliko prekrškarjev."