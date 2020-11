Nabor NBA letos izpeljan brez blišča. Dončić dobil štiri nove soigralce

Razmeram primerno v ligi NBA brez velikega 'pompa' in tudi brez velikih imen, torej povsem drugače kot zadnji dve leti, ko je bil v ospredju Luka Dončić in lani Zion Williams, izpeljali nabor. Letos pravega zvezdnika in favorita ni bilo. Golden State, ki je zbiral drugi po vrsti, je v svoje vrste zvabil centra Jamesa Wisemana, Charlotte pa se je kot tretji po vrsti odločil za LaMela Balla. Je pa Dončić dobil kar štiri nove soigralce.

