Koritnik: Thompsonov koncert ni razlog za razrešitev Srečka Đurova

Srečko Đurov, načelnik mariborske upravne enote, je prejel klic Boštjana Koritnika o razrešitvi, kmalu zatem pa še pisno odločbo. Koritnik o razlogih molči, je pa zavrnil morebitna ugibanja o tem, da bi bil razlog za razrešitev Thompsonov koncert, ki mu mariborska upravna enota z Đurovom na čelu ni dala soglasja za izvedbo, saj tudi minister koncertu še danes nasprotuje. "To je zgolj preusmerjanje pozornosti od razlogov, ki so tehtni in ki se jih Đurov zaveda," odgovarjajo z ministrstva. So pa precej zgovornejši v Sindikatu državnih organov Slovenije, ki ministrovo odločitev pozdravljajo.

icon-expand