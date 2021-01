Nacionalni laboratorij rezultatov o zanesljivosti hitrih testov še nima

Predsednik vlade in zdaj tudi minister za zdravje Janez Janša je minuli teden zagotovil, da je ob prevzetju ministrstva naročil preverjanje hitrih testov in da so rezultati znotraj normativov. Vendar pa so nam iz Nacionalnega laboratorija, ki je analizo opravil, sporočili, da rezultatov sploh še nimajo ter da so z analizo začeli šele tri dni po premierjevi izjavi. So torej testi zanesljivi ali ne in ali lahko danes sploh govorimo o zanesljivosti?

