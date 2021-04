Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano odobril 300 tisoč testov za samotestiranje

Kdaj se bo začelo prostovoljno samotestiranje učencev tretje triade učencev in dijakov? Po prvih napovedih bi morali šolarji teste začeti uporabljati že v začetku meseca, ko so se šole znova odprle. A so testi zamujali in ministrstvo za zdravje je samotestiranje prestavilo na 16. april, nato so ga zamaknili še za en teden in kasneje še sporočili, da se bo začelo po prvomajskih počitnicah.

