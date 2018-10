Nacistično letalo zasilno pristalo na avtocesti v Kaliforniji

Letalo je zaradi odpovedi motorja začelo izgubljati višino in pilot je zato želel zasilno pristati na avtocesti. Pristal je na sredini med dvema cestiščema in z veliko silo udaril ob betonske ločevalce. Pri udarcu so počili rezervoarji za gorivo, ki so se vneli. Gasilci so bili hitro na mestu nesreče, pomagali so tudi pilotu, ki je nesrečo preživel brez poškodb. Pilot je nato povedal, da je motor popolnoma odpovedal in da se je poskušal izogniti avtomobilom.