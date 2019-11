Nad hišo se je utrgal kos pobočja in zgrmel naravnost v njihov dom

Kako veliko moč ima narava, je na lastni koži občutila družina Šušel iz Črne na Koroškem. Nad njihovo hišo se je namreč utrgal kos pobočja in zgrmel naravnost v njihov dom, vrhove smrek pa so kar naenkrat imeli v spalnici in kopalnici. A kot da to ni bilo dovolj, je le nekaj dni za tem proti hiši zgrmel še en zemeljski plaz. A družina se je na srečo iz hiše začasno odselila že ob prvem plazu.