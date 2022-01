Tudi peti krog volitev ni prinesel 13. predsednika države

Nobenemu od devetih kandidatov ni uspelo zbrati zadostne podpore. V prvih treh krogih je bila za izvolitev potrebna dvotretjinska večina, nato pa absolutna večina oziroma 505 od 1009 glasov volilnega kolegija, v katerem so italijanski poslanci, senatorji in predstavniki dežel. Med glasovanji – praviloma je vsak dan eno – pa potekajo tiha pogajanja med strankami. A glede naslednika Sergia Mattarelle so še vedno daleč vsaksebi.