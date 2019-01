Nad Japonskim morjem sta se zaletela dva ruska Su-34

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo incident in sporočilo, da sta se letali "dotaknili" med letom nad morjem, približno 35 kilometrov oddaljena od obale. Do trka je prišlo med vojaško vajo in letali nista bili oboroženi. Tass poroča, da je ruska vojska na območje poslala številna letala in helikopterje, ki sodelujejo v operaciji iskanja in reševanja posadke uničenih letal.