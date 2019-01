Nad nekdanjim prvim možem Nissana visita še dve obtožnici

Tožilci so obtožnici vložili v petek v Tokiu. Obtožen je, da je osebne naložbene izgube začasno prenesel na japonskega proizvajalca avtomobilov in da je med letoma 2015 in 2018 prijavil precej nižje dohodke od realnih, poroča CNN.

Ghosn je bil prvič obtožen v prejšnjih mesecih, ker naj bi v obdobju od 2010 do 2015 prikril za več deset milijonov dolarjev lastnih prihodkov.

Padla zvezda poslovnega sveta je v torek, 8. janurja stopila pred sodnika. Zaslišanje je zahteval sam, da se seznani z razlogi za pripor, prebral pa je vnaprej pripravljeno izjavo. Zatrdil je, da je nedolžen, po krivem obdolžen ter nepošteno pridržan.

Ghosna so japonske oblasti aretirale 19. novembra na njegovem zasebnem letalu na letališču v Tokiu. Od takrat je v priporu, ki so mu ga zaradi verjetnosti bega in skrivanja dokazov že dvakrat podaljšali. Ta se mu izteče prav danes, a je Ghosnov odvetnik Motonari Ocuru že pred dnevi dejal, da ne verjame, da bo izpuščen in da pričakuje, da bo tožilstvo vložilo obtožnico.