Nad očeta mrtve deklice in predhodnika: Obama ima okrog hiše zid

"Predsednik Obama in njegova žena imata 10 metrov visok zid okoli svoje vile v Washingtonu. Se strinjam, to je nujno za varnost. ZDA potrebujejo podobno stvar, samo večjo verzijo," je tvitnil Trump.

Trump vztraja pri načrtih za zid na meji, zaradi česar je delo številnih vladnih služb ohromljeno že od 22. decembra.

Ameriški predsednik, ki se je znašel na novem udaru kritik zaradi odnosa do nezakonitih migrantov, ki želijo v ZDA, potem ko sta v pridržanju mejnih oblasti umrla dva otroka, je tudi prepričan, da bi zid preprečil takšne tragične zgodbe, ker ljudje potem "ne bi niti poskušali".

Trump je sicer dodatno razburjenje povzročil s tem, ko je za smrt otrok okrivil starše. Za očeta deklice je dejal, da hčerki dlje časa ni priskrbel vode.

Okoliščine smrti obeh otrok sicer še vedno niso povsem pojasnjene in za zdaj ni jasnih dokazov, da bi bile za njuno smrt krive ameriške oblasti, po drugi strani pa je odveč tudi uperjanje prsta v starše, saj to ne ustreza prvim poročilom mejnih oblasti, ki otroka – 7 let staro deklico Jakelin Caal in dečka, leto dni starejšega Felipeja Gomeza Alonza, ki sta kasneje umrla – ob sprejemu niso označile kot osebi v izrazito slabem zdravstvenem stanju.

Preiskava obeh dogodkov se nadaljuje, prav tako pa se nadaljuje delno zaprtje vlade, Trump je celo zagrozil, da bo povsem zaprl južno ameriško mejo z Mehiko, če kongres ne bo odobril petih milijard dolarjev za gradnjo zidu na tej meji.