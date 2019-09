Število napadov volka in medveda na domače živali se je letos v primerjavi z lanskim letom podvojilo. Čeprav so od konca junija, odkar je začel veljati interventni zakon, pa do danes lovci ustrelili 100 medvedov in 3 volkove pa napadom ni videti konca. Eden večjih se je v noči na četrtek zgodil v Poljanski dolini, kjer je poginilo več kot 30 ovac.