Nad postavitev otroških igral s peticijo

"Sram me je, da se to dogaja, sram me je, da cela Slovenija to gleda." Tako se je za Svet na Kanalu A odzval predsednik krajevne skupnosti Černelavci, potem ko se je v tej soseski vnela prava mala vojna zaradi – ne boste verjeli – načrtovane postavitve otroških igral.

Otroška igrala želi na svoje stroške in praktično na svoji zemlji postaviti murskosoboška občina, pa ne le v Černelavcih, temveč tudi v drugih krajevnih skupnostih. Povsod so jih veseli, razen v Černelavcih, kjer so se otroškim igralom sosedje uprli celo s peticijo. Več ob 18. uri v oddaji Svet na Kanalu A.