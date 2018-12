Zagorelo smetišče, nad Rimom se vije dim in širi smrad

Na enem od centrov za ravnanje z odpadki v Rimu je ponoči zagorelo, zaradi česar se nad središčem italijanske prestolnice vije gost črn dim in širi smrad. Z obsežnim požarom se danes bori 12 ekip gasilcev. Oblasti pozivajo prebivalce, naj ostanejo v zaprtih prostorih in naj ne odpirajo oken, bližnji vrtec je zaprt.

Požar na smetišču Salario na severovzhodu Rima je izbruhnil okoli 4. ure in se razširil na 2000 kvadratnih metrih površine. Italijanski gasilci so ob 11.45 na družbenem omrežju Twitter zapisali, da je požar pod nadzorom, da pa pričakujejo še "dolgotrajno operacijo", preden jim ga bo uspelo pogasiti.

Po poročanju medijev naj bi zagoreli plastični odpadki, zato se po mestu vije jedek smrad. Črn dim je videti z razdalje več kilometrov.

Zaradi požara so zaprli vrtec blizu centra za ravnanje z odpadki, razmišljajo tudi o zaprtju šol v krogu 500 metrov od smetišča. Oblasti pa so pozvale prebivalce, naj ostanejo v zaprtih prostorih, naj ne odpirajo oken in ne jedo sadja in zelenjave iz bližine odlagališča.

Mestne oblasti so zaradi požara sklicale izredno srečanje z italijansko službo civilne zaščite in agencijo za varovanje okolja ter sporočile, da redno izvajajo meritve kakovosti zraka v prestolnici.

"Katastrofo bi lahko predvideli"

Vzrok požara še ni znan, policija je o njem uvedla preiskavo.

"Videli bomo, kaj bodo o vzroku požara povedali gasilci. Je pa že jasno, da je bilo katastrofo moč predvideti,"je dejal Natale Di Cola iz največjega italijanskega sindikata CGIL.

Številni že nekaj časa opozarjajo na neprimerno ravnanje z odpadki v Rimu, komunalno podjetje Ama pa je tarča kritik, ker ne uspe obvladovati velike količine smeti. Ljudje, ki živijo blizu odlagališča Salario, se že dolgo pritožujejo nad neznosnim smradom, ki se širi iz centra za ravnanje z odpadki.

Prejšnji italijanski minister za okolje Gian Luca Galletti je januarja posvaril, da bi Italijo lahko doletele sankcije EU, če oblasti v Rimu in deželi Lacij ne bodo začele reševati vedno hujše krize z odpadki. Oktobra je v Rimu zaradi neprimerne politike glede odpadkov, za katero krivijo županjo Virginio Raggi, protestiralo več tisoč ljudi.