Nadaljevanje sojenja Kameniku

25 let po zločinu, štirikratnem umoru v Tekačevem, se je začelo ponovno sojenje Kristijanu Kameniku. Na prvem sojenju je bil obsojen na 20 let zapora, po razveljavljeni sodbi je bil na drugem sojenju oproščen. A je Višje sodišče razveljavilo tudi oprostilno sodbo in začelo se je tretje sojenje. Ki pa je bilo prekinjeno vse do danes. Kamenik je bil namreč vmes zaradi trgovanja z drogo zaprt na Hrvaškem in nato še v Italiji. Tožilstvo mu še naprej očita umor štirih oseb, Frančiške in Štefana Poharca ter njunih podnajemnic Helene in njene hčere, takrat 17-letne Viktorije, z namenom, da si pridobi denar in dragocenosti Poharčevih.

