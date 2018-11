Nadaljuje se iskanje preživelih pod ruševinami stavb v Marseillu

Francoski reševalci so tudi ponoči nadaljevali iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami dveh stavb, ki sta se v ponedeljek zrušili v središču Marseilla . Župan tega južnega pristaniškega mesta je opozoril, da žrtve tragične nesreče verjetno bodo:"Pomembno je, da je čim manj smrtnih žrtev, a menimo, da jih nekaj bo," je dejal Jean-Claude Gaudin .

Občutljivost preiskovanja ruševin in reševalne akcije se je pokazala v ponedeljkovih popoldanskih urah, ko se je porušil del sosednje stavbe. Oblasti so tako kot previdnostni ukrep evakuirale več deset stanovalcev sosednjih stavb.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po tragični nesreči dejal, da ima Marseille"solidarnost naroda". A dogodek, izjemno redek za veliko zahodno mesto, je že sprožil vprašanje o kakovosti stanovanj, na voljo najrevnejšim prebivalcem Marseilla. Zrušeni stavbi sta bili namreč v soseski Noailles, kjer živijo večinoma pripadniki delavskega razreda.

V soseski pa stoji še veliko drugih stavb, ki so v podobno slabem stanju kot v ponedeljek zrušeni. "Gre za stanovanja revnih, ki padajo, in to ni naključje," pravi lokalni politik Jean-Luc Melenchon.

Vladno poročilo iz leta 2015 je sicer pokazalo, da približno 100.000 prebivalcev Marseilla živi v stanovanjih, ki so za njih nevarna.