Predvajali Gaspetijev klic na 113, v katerem je sporočil, da se je zgodil umor

Sojenje 24-letnemu Petru Gaspetiju zaradi trojnega umora, ki se je zgodil junija lani, ko naj bi umoril stare starše in strica, se nadaljuje. Predvajali so telefonske klice, ko je operativno-komunikacijski center klical sam in sprva z zadihanim glasom, a mirno povedal naslov in to, da se je zgodil umor. Ko je operater želel vedeti več, je mirnost v glasu kmalu izginila.

