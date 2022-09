Na sodišču se nadaljuje zadeva TEŠ. Potem, ko predsednica celjskega sodišča iz sojenja ni izločila sodnice Mojce Turinek in ko je ta sprejela sporazum o priznanju krivde General Electrica, naslednika Alstoma, sta se v sredo na sodišču zagovarjala prvobtoženi Uroš Rotnik in vodja projekta Teš, Bojan Brešar. Sodnica je začela glavno obravnavo z enim sklopom očitkov, in sicer da so obtoženi po nepotrebnem naročili merilno tehnični sistem za blok pet in se okoristili za skupno 113.000 evrov.