Nadobudni 12-letni Slovenec zmagal na teniškem tekmovanju Orange Bowl

Na vroči Floridi je prvo ime prestižnega teniškega tekmovanja Orange Bowl postal 12-letni Svit Suljić in postal prvi Slovenec, ki je pri rosnih dvanajstih zmagal na turnirju, kjer se merijo najboljši tenisači na svetu. Teniški svet kar malce zadržuje dih ob pogledu na njegovo igro, ki za zdaj kaže potencial, iz katerega se lahko razvije igralec, ki utegne krojiti tudi vrh svetovnega tenisa. Brez želje, volje in trdega dela tudi talent ne pomaga in tega se nadobudni tenisač še kako zaveda.