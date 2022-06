Nadomestni poslanci so zasedli stolčke strankarskih kolegov, ki so v preteklem tednu parlamentarne klopi zamenjali za vladne. Nekateri so prvič odgovarjali na novinarska vprašanja, se udomačili v prostorih poslanskih skupin, sledilo je tudi fotografiranje. Prvič so bili tudi del tajnega glasovanja o kandidatu za podpredsednika državnega zbora, za katerega je bil predlagan in tudi potrjen Danijel Krivec iz SDS-a.