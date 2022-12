Nadzor nad Golobom in Bobnarjevo ima tudi Komisija obveščevalnih in varnostnih služb

Komisija za preprečevanje korupcije in tožilstvo sta zaradi prijave preiskala domnevne politične pritiske premierja vlade na delovanje notranje ministrice in Policije. Nadzor je tako uvedla tudi Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, vendar poročila še ni spisala. Trenutno uredbo varovanja je zastavil premier Golob in je izvorno jabolko spora med njim in ministrico Bobnar. Strokovnjaki komentirajo, da je sistem, ki je bil v veljavi, izjemno dober, podoben kot v tujini – gre za korak nazaj in ne naprej.